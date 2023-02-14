Увезенный из Кузомени конь умер в Калужской области

Борис был одним из коней, которых увезли из Кузомени. Фото: vk.com/mustangipomory

В конце декабря стало известно, что из Кузомени увезли несколько коней из дикого табуна: Зефира, Бориса и Семена.

Тогда местным жителям объяснили, что животных забрали для экологического проекта по восстановлению дикого вида в Калужской области. И вот спустя два месяца пришла грустная новость: умер жеребец Борька.

- Смышленый был конь... Жеребенок не прожил и четырех лет. Нынешний хозяин сказал, что он "переживает, но все на ваш суд"... Я уверена, что лошади взяты не от большой любви и желания им помочь, а всего лишь для достижения своих корыстных целей! Очевидно, этот мужчина переоценил свои возможности, и случившееся является закономерным исходом грубейшего нарушения правил техники безопасности содержания лошадей, - сообщила в паблике «Дикие лошади Кольского п-ова» (12+) Наталья Чунина.

Северяне призывают проверить условия содержания лошадей в Калужской области.

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