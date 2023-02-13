В Мурманской области задержали браконьеров с камчатским крабом на 11 миллионов рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ. Фото: ПУ ЗАР

Пограничники задержали группу браконьеров, которые незаконно перевозили камчатского краба. У нарушителей забрали три автомобиля, 550 комплектов конечностей краба, 160 брикетов и 24 емкости с мясом камчатского краба.

- Общий вес изъятой продукции составил более 720 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный водным биоресурсам РФ, составил свыше 11,2 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

В отношении северян возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ и «Незаконный вылов водных биологических ресурсов».

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