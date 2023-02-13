Пьяный пациент Кандалакшской ЦРБ изрезал себя осколками стекла и устроил дебош

Один из пациентов кандалакшской районной больницы устроил дебош в медучреждении. Фото: vk.com/murmanskgroup

Один из пациентов кандалакшской районной больницы устроил дебош в медучреждении. Мужчина, будучи пьяным, разбил стекло и стал наносить себе порезы осколками, разрушая все имущество вокруг.

- Медсестра очень испугалась, на эмоциях не сразу вызвала охрану. Позже несколько врачей-мужчин и охранник вывели дебошира в отдельную палату. Повезло, что в тот день не было лежащих больных, - рассказали в паблике «Мурманск» (18+).

В пресс-службе УМВД региона уточнили, что инцидент произошел 28 января. Пострадавших кроме пациента-дебошира не было.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства, оценивают размер ущерба, причиненный медучреждению, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним: в Мурманске неизвестный мужчина разбил несколько припаркованных автомобилей.

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