В Мурманске мужчина закурил в сауне и устроил дебош

На месте происшествия работали сотрудники Росгвардии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

44-летний мурманчанин устроил дебош в гостинице, что находится на Ледокольном проезде. На месте происшествия работали сотрудники Росгвардии.

Выяснилось, что один из посетителей, нарушая правила заведения, решил закурить в помещении сауны.

- Мужчина отказался прекратить свои действия, за которые предусмотрен штраф, после чего начал кричать и выражаться в адрес персонала матом. Своим поведением он мешал нормальной работе гостиничного комплекса, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Северянина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него проводится проверка.

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