Ученые объяснили, почему у побережья Териберки в последнее время так много китов

Не первый месяц у побережья Териберки можно наблюдать китов, как горбачей, так и косаток. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Не первый месяц у побережья Териберки можно наблюдать китов, как горбачей, так и косаток. На радость туристам, они выпрыгивают из воды и дают себя рассмотреть. Такую активность гигантов объяснили ученые.

- Современное потепление вод Баренцева моря, сохраняющееся длительное время, способствовало существенному увеличению, улучшению и расширению спектра кормовых организмов, потребляемых китообразными, что позволило им заходить сюда на откорм не только в традиционные сроки (в весенне-летний период), но и раньше, при этом оставаясь здесь на более длительный период, - сообщили в Полярном филиале «ВНИРО». Также киты не ждут опасности от людей из-за ограничений на охоту. Поэтому спокойно плавают даже рядом с судами.

Напомним: в Териберке туристы стали свидетелями охоты косаток на тюленя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru