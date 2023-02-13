Пометохранилище птицефабрики «Снежной» будет осушено до конца 2024 года

К концу 2024 года должна завершиться откачка стоков и куриного помета из пометохранилища. Фото: Администрация города Мурманска
Сотрудники минприроды Мурманской области проверили ход рекультивации пометохранилища птицефабрики «Снежная», закрывшейся в 2004 году.
- В текущем году в соответствии с откорректированной проектно-сметной документацией возобновлены работы по рекультивации пометохранилища. На объекте работает строительная техника, осуществляются работы по завозу песчано-гравийной смеси для отсыпки карт пометохранилища, устройству основания очистных сооружений, в том числе установка армокаркаса для фундамента дополнительного блока очистки, - сообщили в профильном министерстве.
Также к концу 2024 года должна завершиться откачка стоков и куриного помета из пометохранилища.
Напомним: за 21 год работы предприятия накопилось 200 тысяч тонн биологических отходов. Все они находятся в озерах глубиной до 15 метров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru