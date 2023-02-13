Пометохранилище птицефабрики «Снежной» будет осушено до конца 2024 года

К концу 2024 года должна завершиться откачка стоков и куриного помета из пометохранилища. Фото: Администрация города Мурманска

Сотрудники минприроды Мурманской области проверили ход рекультивации пометохранилища птицефабрики «Снежная», закрывшейся в 2004 году.

- В текущем году в соответствии с откорректированной проектно-сметной документацией возобновлены работы по рекультивации пометохранилища. На объекте работает строительная техника, осуществляются работы по завозу песчано-гравийной смеси для отсыпки карт пометохранилища, устройству основания очистных сооружений, в том числе установка армокаркаса для фундамента дополнительного блока очистки, - сообщили в профильном министерстве.

Также к концу 2024 года должна завершиться откачка стоков и куриного помета из пометохранилища.

Напомним: за 21 год работы предприятия накопилось 200 тысяч тонн биологических отходов. Все они находятся в озерах глубиной до 15 метров.

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