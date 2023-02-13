Скончался член первого состава правления Союза рыбопромышленников Севера Алексей Мунин

Он был одним из старейших работников отрасли. Фото: vk.com/srps51

9 февраля ушел из жизни член первого состава правления Союза рыбопромышленников Севера Алексей Мунин. Он был одним из старейших работников отрасли.

В управлении Севрыбхолодфлот мужчина прошел большую школу организации совместной работы транспортных и обслуживающих судов во всех промысловых районах мирового океана. В должности главного диспетчера, а затем и замначальника флота он обеспечивал взаимодействие промысловиков с транспортными судами.

В года перестройки Алексей Мунин был директором предприятия «Арктик Фуд Компани», предприятия «Полярис», президентом корпорации «Крамдс – Центр». Он был инициатором создания Союза рыбопромышленников Севера в 1992 году и стал его членом правления с первых лет работы.

- Последние годы жизни Алексей Алексеевич тяжело болел, был прикован к инвалидной коляске, но всегда был деятельным, жизнерадостным человеком, поддерживал дружеские отношения с коллегами и ушел из жизни, преданный своей родной отрасли. Мы глубоко скорбим о его кончине, потеряв своего верного товарища, а семья надежную опору, - отметили в Союзе рыбопромышленников Севера.

Прощание состоится 15 февраля в 15.00 в прощальном зале, ул. Радищева 29А/1.

«КП»-Мурманск» выражает соболезнования родным и близким Алексея Мунина.

Напомним: на 74-м году жизни не стало первого гендиректора Союза рыбопромышленников Севера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru