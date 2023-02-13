В Мурманске на проспекте Ленина произошло ДТП с пострадавшим

На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске днем 13 февраля произошла авария на проспекте Ленина, 35. Водитель автомобиля Toyota ехал на запрещающий сигнал светофора.

- Автомобилист столкнулся с Chevrolet, который поворачивал налево. Пассажира второй иномарки доставили в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

На месте работают сотрудники госавтоинспекции, обстоятельства происшествия уточняются.

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