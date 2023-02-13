В 2022 году жители Мурманской области чаще женились, чем разводились

Мурманскстат опубликовал доклад о социально-экономическом развитии Мурманской области в 2022 году. Фото: Администрация города Мурманска

Мурманскстат опубликовал доклад о социально-экономическом развитии Мурманской области в 2022 году.

Так, за минувшие 12 месяцев северяне 4954 раз вступили в брак и 3439 раз разводились. Для сравнения, в 2021 году зарегистрировали 4390 свадеб и 3200 разводов.

Напомним: в 2022 году численность населения в Мурманской области сократилась на 6,3 тысячи человек, и к декабрю составила 718,1 тысячи человек.

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