Жителей Мурманской области предупреждают о метели

Мурманскую область вечером 13 февраля накроет метель. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманскую область вечером 13 февраля накроет метель. В частности, непогода ожидается на севере региона и в Мурманске.

- Ветер в порывах будет достигать 25-27 метров в секунду, ожидается снег, сильная метель. Сохранится до 02.00 - 5.00 14 февраля, - предупредили в МЧС региона.

Рекомендуется соблюдать осторожность на улице и по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто. Водителей просят соблюдать ПДД, учитывать погодные условия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru