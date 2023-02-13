В Мурмашах впервые прошел лыжный ретро-забег «Назад в СССР»

На финише участников наградили медалями, магнитами и дипломами. Фото: vk.com/id359989116 Лариса Карпова

11 февраля в Мурмашах состоялся первый лыжный ретро-забег «Назад в СССР». Принять участие в нем могли лыжники с любым уровнем катания, дистанция была символическая - один километр.

Всего на старт вышли более 45 человек.

- Мы с мужем оказались единственными представителями из Североморска. Все было душевно, весело, празднично! Да еще наши с мужем образы были отмечены организаторами специальным подарком, - поделилась одна из участниц забега Лариса Карпова.

Время организаторы гонки не засекали, поэтому победили все! На финише участников наградили медалями, магнитами и дипломами Дня зимних видов спорта, сообщает группа «Спорт в Кольском районе».

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