Жителям Мурманской области рассказали, сколько овощей и фруктов нужно есть в день

Жителям Крайнего Севера необходимо включать в ежедневный рацион разнообразные фрукты и овощи, а также северные ягоды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 13 по 19 февраля 2023 года в России проходит Неделя популяризации овощей и фруктов.

Люди, которые заботятся о своем здоровье, знают, что овощи, фрукты, ягоды и зелень являются основными составляющими сбалансированного питания. В своем составе растительные продукты содержат множество полезных для организма человека витаминов, микроэлементов, кислот, также в них есть пищевые волокна, флавоноиды, антиоксиданты и другие необходимые нам вещества.

- Дефицит этих полезных веществ негативно сказывается на здоровье человека и может вызвать сбой в работе многих систем организма, – предупреждают специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Во всех пирамидах питания овощам и фруктам отводится почетное место. Продукты растительного происхождения находятся в основании пирамиды питания и должны составлять как минимум половину тарелки.

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова рекомендует есть не менее 400-500 граммов овощей и фруктов в день (без учета картофеля):

- Люди, которые едят больше фруктов и овощей, живут дольше. Включение растительных продуктов в ежедневный рацион помогает снизить риск развития многих серьезных патологий - сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, диабета 2-го типа, ожирения. Также чем больше фруктов и овощей мы употребляем, тем лучше работает наша пищеварительная система.

Овощи полезны для построения рациона, направленного на снижение или поддержание веса, ведь они относятся к продуктам с низкой энергетической плотностью, в них значительно меньше калорий. С большой порцией салата прием пищи становится сытным, но при этом калорийность увеличивается незначительно.

- Добавляйте в рацион сезонные овощи и фрукты, - продолжает специалист, - они вкуснее и более насыщенны полезными веществами. Также используйте замороженные овощи и фрукты. Ошибочно считать, что замороженные продукты уступают свежим по качеству. Это не так, ведь плоды, которые подвергаются заморозке, собирают, когда они максимально наполнены витаминами. Их мгновенно замораживают, тем самым сохраняя большую часть полезных веществ.

Жителям Крайнего Севера необходимо включать в ежедневный рацион разнообразные фрукты и овощи, а также северные ягоды - бруснику, клюкву, морошку, чернику, голубику. Это поможет встретить весну с хорошим настроением.

Будьте здоровы!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru