В Шонгуе из-за пожара в бане чуть не сгорел жилой дом

Причину пожара и ущерб от него предстоит установить. Фото: vk.com/murman01
Утром 13 февраля в садово-огородническом товариществе СОТ «Родники» в Шонгуе вспыхнула двухэтажная баня. Огонь мог перейти на соседние строения, поэтому пожару присвоили повышенный ранг 1БИС и привлекли дополнительные силы и средства.
- Баня полностью сгорела на площади 24 квадратных метра, также огонь уничтожил пристройку, площадью 30 квадратных метров. Повреждены стены и остекление веранды жилого дома, а также частично окна дома на втором этаже, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
В 11.00 пожар полностью потушили. На месте происшествия работали 16 человек личного состава и 6 единиц техники.
Причину пожара и ущерб от него предстоит установить.
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