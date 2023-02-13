Жители Мурманской области могут принять участие в онлайн-конкурсах «Народный тренер» и «Народная команда»

Победитель конкурса «Народный тренер» получит денежный сертификат на 150 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Мурманской области зовут поучаствовать в спортивных онлайн-конкурсах «Народный тренер» и «Народная команда». Заявки принимаются до 31 марта.

- Для участия в конкурсах нужно зарегистрироваться на портале «Наш Север», создать личный кабинет, заполнить анкету, приложив фотографии, и далее размещать информацию о проводимых мероприятиях и отчетах о тренировках с фото и видео до 15 октября, - сообщили в минспорта региона.

Принять участие могут северяне возрастом от 18 лет, организации массовой общественной физкультурной работы, для команд – это игровые виды спорта (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол и другие), организации соревновательной деятельности на объектах спорта Мурманской области собственными силами.

Победитель конкурса «Народный тренер» получит денежный сертификат на 150 тысяч рублей, а самая популярная «Народная команда» – 200 тысяч рублей.

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