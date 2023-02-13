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НовостиСпорт13 февраля 2023 11:03

Жители Мурманской области могут принять участие в онлайн-конкурсах «Народный тренер» и «Народная команда»

Для участия нужно зарегистрироваться на портале «Наш Север»
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Победитель конкурса «Народный тренер» получит денежный сертификат на 150 тысяч рублей.

Победитель конкурса «Народный тренер» получит денежный сертификат на 150 тысяч рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Мурманской области зовут поучаствовать в спортивных онлайн-конкурсах «Народный тренер» и «Народная команда». Заявки принимаются до 31 марта.

- Для участия в конкурсах нужно зарегистрироваться на портале «Наш Север», создать личный кабинет, заполнить анкету, приложив фотографии, и далее размещать информацию о проводимых мероприятиях и отчетах о тренировках с фото и видео до 15 октября, - сообщили в минспорта региона.

Принять участие могут северяне возрастом от 18 лет, организации массовой общественной физкультурной работы, для команд – это игровые виды спорта (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол и другие), организации соревновательной деятельности на объектах спорта Мурманской области собственными силами.

Победитель конкурса «Народный тренер» получит денежный сертификат на 150 тысяч рублей, а самая популярная «Народная команда» – 200 тысяч рублей.

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