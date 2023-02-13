Опасна для здоровья. Воду в родниках Мурманской области забраковали ученые

Вердикт по заполярным родникам, увы, не утешительный. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В 2021 году Центр экологических инициатив «Чистая Арктика» начал проект «От родника до океана», в рамках которого обустраиваются территории вокруг источников. Помогают в этом как обычные волонтеры, так и от крупных компаний.

Заодно ученые берут пробы воды, чтобы установить, можно ли ее употреблять. Вердикт по заполярным родникам, увы, не утешительный.

- К примеру, в Мурманской области обследовали родники, которые мы облагораживали, – вода в них оказалась плохого качества и не пригодной для питья. В ближайшее время опубликуем информацию о таких родниках и будем просить воздержаться от их использования, - сообщил «РИА Новости» член федерального штаба «Чистой Арктики» Андрей Нагибин.

Напомним: Евгений Боровичев, заместитель генерального директора КНЦ РАН по научной работе, призвал северян пить бутилированную воду, так как в родниковой воде содержится меньше полезных веществ.

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