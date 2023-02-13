Житель Мурманской области попал под уголовное дело за хранение винтовки погибшего родственника

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: УМВД по МО

В отношении жителя Мурманской области возбудили уголовное дело из-за хранения чужого оружия. На дороге «Кандалакша-Умба» мужчину, когда он был за рулем УАЗа, остановили сотрудники полиции. В салоне машины правоохранители обнаружили винтовку и 19 патронов, пригодных для стрельбы.

Оказалось, что у северянина не было разрешения на оружие, охотником он не является.

- Боеприпасы мужчина обнаружил в своем гараже. С его слов, их хранил родственник, который скончался. О том, что винтовку и патроны следует сдать в полицию, он не задумывался, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело части 1 статьи 222 УК РФ. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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