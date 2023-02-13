Как сообщили в минспорта Мурманской области, ожидается, что мероприятие соберет порядка четырех тысяч зрителей. Фото: murmansk.travel

В марте в Мурманской области состоятся сразу два традиционных спортивных мероприятия: 88-й «Праздник Севера» и 63-й «Праздник Севера учащихся».

Церемония зажжения огней Полярной Олимпиады состоится 4 марта на Центральном стадионе профсоюзов. В программе - творческие номера от заполярных коллективов, массовые постановки и арт-объекты, а также лазерное шоу.

Как сообщили в минспорта Мурманской области, ожидается, что мероприятие соберет порядка четырех тысяч зрителей.

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