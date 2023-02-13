Два браконьера из Полярного заплатят штраф в миллион рублей за вылов камчатского краба

Приговор в законную силу еще не вступил. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В Мурманской области осудили двух жителей Полярного, 47 и 43 лет, которые незаконно ловили камчатского краба. Мужчины обвиняются по части 3 статьи 256 УК РФ.

В 2019 году браконьеры без соответствующего разрешения, с использованием нескольких ловушек и лодки с мотором незаконно поймали камчатского краба в проливе Малый Олений, причинив ущерб водным биоресурсам РФ на сумму 100 тысяч рублей.

- Злоумышленники попытались скрыться от пограничников, маневрируя между ближайшими островами, но их оперативно задержали. Вину в совершении преступления они отрицали, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Кольский районный суд назначил каждому штраф - в 500 и 520 тысяч рублей, постановив конфискавать лодку Narwhal с мотором и другие орудия преступления.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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