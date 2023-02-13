В Мурманской области объявлено штормовое предупреждение

Это будет происходить на фоне плюсовой температуры.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
День всех влюбленных в Мурманской области ожидается ненастным: в регионе официально объявлено штормовое предупреждение.
- По данным Мурманского УГМС, вечером 13 февраля на севере региона и в Мурманске ожидается усиление северо-западного, северного ветра в порывах 25-27 м/с, снег, сильная метель, - предупредили в заполярном МЧС.
Все это будет происходить на фоне плюсовой температуры.
- В районе 18 часов резко усилится северный ветер. Чуть заранее, часов в 16 начнется снег, интенсивность которого после 18 часов возрастет, - пояснили в паблике «Погода в Мурманске» (12+).
Стихнет ветер только ранним утром 14 февраля.
Напомним: 7 февраля в Мурманске прошел ледяной дождь.
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