В Мурманске из-за ДТП с маршруткой и автобусом возник дорожный коллапс

Из-за аварии образовалась большая пробка на дороге. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске утром 13 февраля произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Полярные Зори столкнулись автобус №29 и маршрутка №10.

Из-за аварии образовалась большая пробка на дороге.

«КП»-Мурманск» ожидает комментарий от пресс-службы УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: в Териберке машина провалилась под землю.

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