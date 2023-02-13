В Мурманске из-за ДТП с маршруткой и автобусом возник дорожный коллапс

Из-за аварии образовалась большая пробка на дороге. Фото: vk.com/murmansk_dtp
В Мурманске утром 13 февраля произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Полярные Зори столкнулись автобус №29 и маршрутка №10.
Из-за аварии образовалась большая пробка на дороге.
«КП»-Мурманск» ожидает комментарий от пресс-службы УГИБДД по Мурманской области.
Напомним: в Териберке машина провалилась под землю.
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