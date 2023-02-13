Санатории Мурманской области вошли в тройку самых доступных в СЗФО

Дороже всего поправить здоровье будет в Карелии, где стоимость проживания составляет 9,4 тысячи рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Санатории Мурманской области - одни из самых доступных в Северо-западном федеральном округе. Согласно исследованию портала «Санатории России», наш регион занял третье место по доступности отдыха весной.

Так, средняя стоимость проживания в санатории Заполярья в сутки за двоих составит около 7 тысяч рублей. В цену также включено питание и лечебные процедуры.

Самым недорогим в СЗФО санаторный отдых оказался в Республике Коми. Там номер на двоих стоит 6,5 тысячи рублей. На втором месте - Ненецкий автономный округ (6,6 тысячи рублей).

Дороже всего поправить здоровье будет в Карелии, где стоимость проживания составляет 9,4 тысячи рублей.

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