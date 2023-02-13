В Мурманске выбрали победителей конкурса «На Севере – твой проект»

На финансирование инициатив северян было выделено 100 миллионов рублей. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске назвали победителей конкурса «На Севере – твой проект», которым окажут финансовую поддержку в реализации идей по благоустройству города. Всего в Заполярье было выставлено 113 проектов на народное голосование на портале «Наш Север».

Как сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, победителями в столице Заполярья стали проект «Дети Севера» по благоустройству территории детсада №73, инклюзивное спортивно-игровое пространство «Северные дошколята – здоровые, спортивные ребята» в детсаду №157 и реконструкция актового зала в школе №36.

Конкурс проводится по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. На финансирование инициатив северян выделили 100 миллионов рублей из регионального бюджета.

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