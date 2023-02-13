На фестивале солдатской песни в Оленегорске выступила группа «Чичерина»

Особый отклик в душе у зрителей оставила песня о Севере - «На страже». Фото: vk.com/polar.star51

В Оленегорске 12 февраля завершился фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…». Мероприятие посвятили 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и 80-летию победы в Сталинградской битве.

В завершающий день гостей праздника ждал гала-концерт, изюминкой которого стало выступление группы «Чичерина». Особый отклик в душе у зрителей оставила песня о Севере - «На страже».

- На концерте прозвучало много прекрасных песен, которые по достоинству оценило жюри. Исполнение участников было пронизано чувством патриотизма и гордости за свою Родину и наших солдат и офицеров. Все выступления были проникновенными и эмоциональными, - отметили в центре культуры и досуга «Полярная звезда».

Победителям фестиваля вручили дипломы, денежные сертификаты и другие подарки.

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