Оперативное совещание в правительстве Мурманской области вместо губернатора провела Ольга Кузнецова

13 февраля оперативное совещание в правительстве Мурманской области вместо губернатора провела его заместитель Ольга Кузнецова. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

13 февраля оперативное совещание в правительстве Мурманской области вместо губернатора провела его заместитель Ольга Кузнецова.

На минувших выходных в сети появилась информация, что Андрей Чибис запланировал поездку в зону проведения спецоперации, в том числе, он навестит военнослужащих и мобилизованных из Мурманской области.

Напомним: в августе 2022 года губернатор уже выезжал в зону СВО и чуть не попал под обстрел.

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