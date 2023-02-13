Оперативное совещание в правительстве Мурманской области вместо губернатора провела Ольга Кузнецова

13 февраля оперативное совещание в правительстве Мурманской области вместо губернатора провела его заместитель Ольга Кузнецова. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов
13 февраля оперативное совещание в правительстве Мурманской области вместо губернатора провела его заместитель Ольга Кузнецова.
На минувших выходных в сети появилась информация, что Андрей Чибис запланировал поездку в зону проведения спецоперации, в том числе, он навестит военнослужащих и мобилизованных из Мурманской области.
Напомним: в августе 2022 года губернатор уже выезжал в зону СВО и чуть не попал под обстрел.
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