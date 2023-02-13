Предприятие в Кандалакше задолжало сотрудникам 1,5 миллиона рублей по зарплате

Предприятие задолжало 34 работникам зарплату на 1,5 миллиона рублей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Кандалакше проверка прокуратуры выявила нарушения в работе ООО «КПК». Предприятие задолжало 34 работникам зарплату на 1,5 миллиона рублей.

- Прокуратурой направлены мировому судье заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены, судебные приказы направлены на принудительное исполнение, - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата без учета выплат социального характера в Мурманской области составила 83670 рублей.

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