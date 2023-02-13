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НовостиОбщество13 февраля 2023 7:08

Предприятие в Кандалакше задолжало сотрудникам 1,5 миллиона рублей по зарплате

Ситуацию взяла на контроль прокуратура
Ника СВЕТЛОВА
Предприятие задолжало 34 работникам зарплату на 1,5 миллиона рублей.

Предприятие задолжало 34 работникам зарплату на 1,5 миллиона рублей.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Кандалакше проверка прокуратуры выявила нарушения в работе ООО «КПК». Предприятие задолжало 34 работникам зарплату на 1,5 миллиона рублей.

- Прокуратурой направлены мировому судье заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены, судебные приказы направлены на принудительное исполнение, - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата без учета выплат социального характера в Мурманской области составила 83670 рублей.

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