Предприятие в Кандалакше задолжало сотрудникам 1,5 миллиона рублей по зарплате

Предприятие задолжало 34 работникам зарплату на 1,5 миллиона рублей.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В Кандалакше проверка прокуратуры выявила нарушения в работе ООО «КПК». Предприятие задолжало 34 работникам зарплату на 1,5 миллиона рублей.
- Прокуратурой направлены мировому судье заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены, судебные приказы направлены на принудительное исполнение, - сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата без учета выплат социального характера в Мурманской области составила 83670 рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru