Девять тысяч северян оформили Единую карту жителя Мурманской области

Единую карту жителя Мурманской области начали выдавать в 2022 году. Фото: правительство Мурманской области

В 2022 году в Заполярье запустили выдачу Единой карты жителя Мурманской области. Это банковская не кредитная карта, которая дает северянам ряд преимуществ. В том числе - скидку на проезд в общественном транспорте.

- На данный момент Карту оформили девять тысяч человек, - сообщила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Пока Единая карта жителя работает на базе банков «ВТБ» и «Совкомбанк».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru