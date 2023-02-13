Девять тысяч северян оформили Единую карту жителя Мурманской области

Единую карту жителя Мурманской области начали выдавать в 2022 году. Фото: правительство Мурманской области
В 2022 году в Заполярье запустили выдачу Единой карты жителя Мурманской области. Это банковская не кредитная карта, которая дает северянам ряд преимуществ. В том числе - скидку на проезд в общественном транспорте.
- На данный момент Карту оформили девять тысяч человек, - сообщила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.
Пока Единая карта жителя работает на базе банков «ВТБ» и «Совкомбанк».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru