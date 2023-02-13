Житель Апатитов убил знакомого из-за оскорблений

Мужчину заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области под стражу заключили 32-летнего апатитчанина. Как сообщили в СКР региона, ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

22 декабря мужчина выпивал со своим 58-летний знакомым в одной из квартир на улице Космонавтов.

- Во время возникшего конфликта из-за нанесенных обвиняемому оскорблений, последний ножом ударил в область груди и живота потерпевшего. Потерпевший скончался на месте, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Напомним: житель Кандалакши убил знакомого ломом. Северянин полностью признал свою вину.

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