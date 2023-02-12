В Мурманской области сильно выросли цены на авиабилеты

Рост цен зафиксирован на самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Мурманск. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Авиаперелеты для жителей Мурманской области под конец февраля выйдут дороже, чем обычно. Это связано с предстоящими праздничными и выходными днями с 23 по 26 февраля.

Так, рост цен зафиксирован на самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Мурманск. Билеты с вылетом на 22-23 февраля обойдутся не менее, чем в 8-10 тысяч рублей. А стоимость билета с вылетом в Мурманск 26 февраля составит порядка 14-15 тысяч рублей.

Напомним: в марте между Мурманском и Калининградом возобновится авиасообщение.

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