В Мурманской области сильно выросли цены на авиабилеты

Рост цен зафиксирован на самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Мурманск.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Авиаперелеты для жителей Мурманской области под конец февраля выйдут дороже, чем обычно. Это связано с предстоящими праздничными и выходными днями с 23 по 26 февраля.
Так, рост цен зафиксирован на самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Мурманск. Билеты с вылетом на 22-23 февраля обойдутся не менее, чем в 8-10 тысяч рублей. А стоимость билета с вылетом в Мурманск 26 февраля составит порядка 14-15 тысяч рублей.
Напомним: в марте между Мурманском и Калининградом возобновится авиасообщение.
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