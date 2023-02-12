Бывший кинотеатр «Родина» в Мурманске готовят к реконструкции

Возле здания идут подготовительные работы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Бывший кинотеатр «Родина» совсем скоро ждет реконструкция - возле здания идут подготовительные работы. Как сообщает паблик «Мурманск» (18+), уже поставлена бытовка, а рабочие убирают строительный мусор.

Напомним: кинотеатр, который давно стоит заброшенным, было решено обновить, сделав из него ультрасовременное молодежное пространство. На это дело нашли полмиллиарда рублей.

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