В Оленегорске из пожара в девятиэтажном доме спасли двух человек

Причину случившегося предстоит установить. Фото: vk.com/murman01

Ночью 12 февраля в жилом девятиэтажном доме на улице Капитана Иванова, 5 в Оленегорске случился пожар. Оказалось, что в общем коридоре на пятом этаже загорелся мусор.

- С места происшествия спасли двух человек при помощи спасательного устройств, четырех человек эвакуировали, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пожар тушили 6 огнеборцев, было задействовано 2 единицы техники. Причину случившегося предстоит установить.

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