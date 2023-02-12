В Оленегорске из пожара в девятиэтажном доме спасли двух человек

Причину случившегося предстоит установить. Фото: vk.com/murman01
Ночью 12 февраля в жилом девятиэтажном доме на улице Капитана Иванова, 5 в Оленегорске случился пожар. Оказалось, что в общем коридоре на пятом этаже загорелся мусор.
- С места происшествия спасли двух человек при помощи спасательного устройств, четырех человек эвакуировали, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Пожар тушили 6 огнеборцев, было задействовано 2 единицы техники. Причину случившегося предстоит установить.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru