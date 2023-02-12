Губернатор Андрей Чибис отправится в зону СВО

Губернатор собирается передать военнослужащим спецтехнику. Фото: Правительство Мурманской области/Дмитрий Дубов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вновь отправится в зону проведения спецоперации, где встретится с военнослужащими. Как сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд», поездка состоится буквально на днях.

- Разумеется, опять не с пустыми руками — губернатор собирается передать военнослужащим крайне востребованную сейчас на передовой спецтехнику. Сделать все от себя зависящее, чтобы наши парни вернулись домой, - отметили в группе.

Напомним: в августе прошлого года делегация из Мурманской области попала под обстрел в ДНР.

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