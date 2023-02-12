В Мурманской области ожидается метель и потепление

13 февраля временами ожидается снег, днем на севере области сильный. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мурманской области продолжает бушевать непогода. В начале недели регион будет находиться под влиянием активного глубокого атлантического циклона, смещающегося с Датского пролива на юго-запад Баренцева моря.

- 13 февраля временами ожидается снег, днем на севере области сильный. Ветер ночью юго-западный умеренный, местами сильный, днем северо-западный сильный, метель, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит -2-7, днем от +2 до -3 градусов. На дорогах гололедица.

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