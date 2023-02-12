В Мурманской области ожидается метель и потепление

13 февраля временами ожидается снег, днем на севере области сильный.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Мурманской области продолжает бушевать непогода. В начале недели регион будет находиться под влиянием активного глубокого атлантического циклона, смещающегося с Датского пролива на юго-запад Баренцева моря.
- 13 февраля временами ожидается снег, днем на севере области сильный. Ветер ночью юго-западный умеренный, местами сильный, днем северо-западный сильный, метель, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Температура воздуха ночью составит -2-7, днем от +2 до -3 градусов. На дорогах гололедица.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru