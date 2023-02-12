В Мурманской области почтили память погибших бойцов СОБР «Росомаха»

Сотрудники СОБР были награждены Орденом мужества посмертно. Фото: Управление Росгвардии по МО

В Мурмашах прошел митинг, посвященный памяти бойцов СОБР «Росомаха» Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга.

На «Аллею памяти» пришли сотрудники ведомства, родственники погибших, ветераны службы, которые возложили венки и цветы к могилам бойцов.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области, 12 февраля 2009 года в городе Назрань в Ингушетии при контртеррористической операции погибли подполковник милиции Андрей Кольцов, майор милиции Александр Рябенков, старший лейтенант милиции Андрей Ворона и старший сержант милиции Дмитрий Дмитриев.

- В разгар штурма боевики привели в действие мощное взрывное устройство, около 70 килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв снес четырехметровый бетонный забор, перевернул и искорежил бронетехнику, - отметили в ведомстве.

За проявленную отвагу сотрудники СОБР были награждены Орденом мужества посмертно.

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