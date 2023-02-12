В Мурманске на улице Сверлова столкнулись Opel и Volkswagen

Транспортные средства получили механические повреждения. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 12 февраля в Мурманске на перекрестке улиц Свердлова и Домостроительная произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля.

- Водитель Opel, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения, - сообщили в УГИБДД региона.

На месте работают сотрудники госавтоинспекции.

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