В Мурманске на улице Сверлова столкнулись Opel и Volkswagen

Транспортные средства получили механические повреждения. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Днем 12 февраля в Мурманске на перекрестке улиц Свердлова и Домостроительная произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля.
- Водитель Opel, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения, - сообщили в УГИБДД региона.
На месте работают сотрудники госавтоинспекции.
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