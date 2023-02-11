В Мурманске дали старт лыжной гонке «Лыжня России»

В Мурманске на старт всероссийской гонки вышло 500 спортсменов, в том числе и дети. Фото: правительство Мурманской области

11 февраля в Долине Уюта в Мурманске дали старт ХLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». На лыжню вышло порядка 500 спортсменов (и почти четыре тысячи по всему региону), самому юному было всего 2 года, а самому опытному - 92!

В зависимости от опыта и подготовки участникам предстояло пройти от 200 метров до 10 километров.

- Во многих муниципалитетах области, где позволила погода, был дан старт «Лыжне России». Лыжный спорт – один из самых популярных, в регионе с каждым годом все больше людей принимает участие в этом и других массовых мероприятиях. Но главное – растет число северян, выбирающих спорт и активный образ жизни, - отметил на открытии губернатор Андрей Чибис.

Лучший результат на самой длинной дистанции показала Дарья Литовченко10 километров она прошла за 30 минут 52 секунды.

Впереди у северян - массовый старт в рамках «Праздника Севера».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru