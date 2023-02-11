Хоккейный клуб «Мурман» проиграл «Воднику» со счетом 2:7

Северяне проиграли архангелогородцам. Фото: Ксения Минко/vk.com/hcmurman

11 февраля на стадионе «Строитель» в Мурманске прошел домашний матч хоккейного клуба «Мурман», соперником северян стал архангельский клуб «Водник». Матч завершился со счетом 2:7 в пользу гостей.

До поединка в XXXI Чемпионате России «Суперлига 2022-2023» «Мурман» занимал 10 строку из 14-ти, а «Водник» - третью: 20 и 53 очка соответственно.

Следующий матч северяне проведут выездом с клубом «Кузбасс», с которым уже встречались в ноябре. Тогда счет был 3:5 в пользу кемеровских хоккеистов.

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