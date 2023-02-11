«Если бы не колодец - перевернулась бы». В Териберке машина провалилась под землю

Машина наполовину провалилась в яму. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Териберке водитель попал в неприятную ситуацию: у машины буквально ушла земля из-под колес.

- Если бы не колодец, машина бы перевернулась на крышу, - сообщают очевидцы в паблике «Мурманск».

Авто наполовину провалилось в яму.

Обычно главная проблема водителей в Териберке - выезд на пляж в отлив.

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