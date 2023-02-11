В Мурманске обвиняемого в получении взятки в виде кофемашины сотрудника администрации округа заключили под стражу

За взятку в виде кофемашины сотрудник администрации округа был готов покровительствовать бизнесмену. Фото: Евгения ГУСЕВА

На этой неделе на рабочем месте правоохранители задержали заместителя главы Ленинского округа Мурманска. В тот момент ему пытались передать взятку в виде кофемашины стоимостью 45 тысяч рублей.

- 6 февраля обвиняемый обратился к иному лицу с предложением за взятку осуществлять общее покровительство незаконной деятельности индивидуального предпринимателя и не проводить проверки по выявлению нарушений закона и не привлекать его к административной ответственности, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

9 февраля замглавы округа были переданы чеки на кофемашину. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде иного имущества, в значительном размере, за совершение незаконных действий). Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, обвиняемого заключили под стражу.

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