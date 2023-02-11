В ЗАГСЕ Мурманска летом появится система кондиционирования

Ремонт в ЗАГСЕ проверил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин. Фото: администрация Мурманска

В ЗАГСЕ Мурманска завершен ремонт, который длился с ноября прошлого года. В различных помещениях, в том числе в кабинетах сотрудников, обновляли стены, напольные покрытия, окна.

— Очень важно, чтобы в помещениях отдела ЗАГС было удобно и комфортно и горожанам, и сотрудникам. К лету этого года планируем установить в залах новую современную систему кондиционирования, — сообщил глава администрации Юрий Сердечкин.

Напомним: компания «Мурманстрой» заплатит 50 миллионов рублей неустойки за срыв ремонта здания художественной школы. Сдать объект должна были год назад.

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