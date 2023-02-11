Следком не подтвердил смерть пострадавшего на Кандалакшском алюминиевом заводе сотрудника

ЧП произошло в цеху по выплавке металла. Фото: СКР по Мурманской области

Днем 10 февраля двое сотрудников Кандалакшского алюминиевого завода получили ожоги лица и тела после контакта с расплавленным металлом.

Один из них, 1972 года рождения, находится в реанимации. В сети распространилась информация о его смерти, однако как сообщили «КП»-Мурманск» в СУ Следственного комитета по Мурманской области, она не соответствует действительности. Оба северянина проходят лечение в больнице.

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