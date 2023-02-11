Среднемесячная номинальная зарплата в Мурманской области в 2022 году составила 83670 рублей

В Мурманской области растет показатель среднемесячных номинальных зарплат. Фото: Даниил ОПАРИН

Мурманскстат опубликовал отчет о социально–экономическом положении Мурманской области за 2022 год.

Так, согласно официальным данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата без учета выплат социального характера составила 83670 рублей. В сравнении с 2021 годом показатель вырос почти на 113%.

Самые высокие зарплаты традиционно в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства - 183720 рублей; добыче полезных ископаемых - 125549 рублей, обрабатывающем производстве - 91257 рублей, строительстве - 105199 рублей.

Напомним: Мурманская область оказалась на 9 месте в рейтинге российских регионов по размеру банковских вкладов населения.

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