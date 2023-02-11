Следователи проводят проверку после травмирования двух сотрудников алюминиевого завода в Кандалакше

Происшествие на заводе произошло днем 10 февраля. Фото: СКР по Мурманской области

Днем 10 февраля на Кандалакшском алюминиевом заводе произошло ЧП: два сотрудника получили серьезные ожоги лица и тела, их срочно госпитализировали.

- Один из них, 1972 года рождения, помещен в отделение реанимации. Второй работник, 1993 года рождения, также находится в больнице, пострадал меньше, - сообщила официальный представитель СУ Следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

Следователи проводят проверку по факту случившегося, также к изучению обстоятельств происшествия подключилась областная прокуратура.

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