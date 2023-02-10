Замначальника управления Ленинского округа Мурманска получил взятку в виде кофемашины

Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения. Фото: vk.com/sumurm

В Мурманске возбудили уголовное дело в отношении замначальника управления Ленинского административного округа города. Мужчину подозревают в получении взятки в значительном размере (ч.3 ст. 290 УК РФ).

Так, 6 февраля северянин выяснил, что один из предпринимателей занимается торговлей без соответствующего разрешения, выданного органом местного самоуправления. Он потребовал у бизнесмена взятку за то, чтобы последний не попал под административную ответственность за нарушение правил торговли.

- Предприниматель сообщил в правоохранительные органы о готовящемся коррупционном преступлении и передал чиновнику незаконное вознаграждение в виде дорогостоящей кофемашины, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Сейчас следствие решает вопрос об избрании меры пресечения. Проверяется наличие подобных фактов преступной деятельности замначальника с 2020 года.

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