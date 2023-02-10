Средняя стоимость квадратного метра жилья в Мурманской области составляет 82767 рублей

Мурманскстат опубликовал стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в регионе за четвертый квартал 2022 года.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманскстат опубликовал стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в регионе за четвертый квартал 2022 года.
Так, самые высокие цены, ожидаемо, на метры в домах улучшенного качества - 86389 рублей. 82767 рублей в среднем стоит «квадрат» в квартирах всех типов; 80866 рублей - в типовых квартирах.
Напомним: в Мурманске на улицах Успенского и Бредова построят два многоквартирных дома. Строительство должно завершиться к 2024 году.
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