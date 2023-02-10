В Печенге и Лиинахамари ввели ограничение на выход маломерных судов в море

На этой неделе в Мурманской области бушует сильный ветер, на побережье в порывах он достигает 20-30 м/с.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На этой неделе в Мурманской области бушует сильный ветер, на побережье в порывах он достигает 20-30 м/с.
- С 21.00 10 февраля до 12.00 12 февраля на территории Печенги и Лиинахамари Печенгского муниципального округа введено ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Напомним: в Мурманскую область на выходных нагрянут морозы. 11 февраля и ночью 12 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием заполняющегося циклона с центром в Баренцевом море.
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