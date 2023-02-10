На выходных в Мурманской области ожидаются морозы до -20

В Мурманскую область на выходных нагрянут морозы.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманскую область на выходных нагрянут морозы. 11 февраля и ночью 12 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием заполняющегося циклона с центром в Баренцевом море.
Так, в субботу местами ожидается снег, ветер днем местами сильный, поземок. Температура воздуха ночью -7-12, при прояснениях -15-20 градусов, днем -4-9, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Днем 12 февраля погоду нашего региона будет определять очередной активный глубокий атлантический циклон, смещающийся с Датского пролива на юго-запад Баренцева моря. Пройдет снег, сохранится сильный порывистый ветер, а температура воздуха повысится.
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