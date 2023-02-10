В Мурманской области задержали браконьера с крабом на 6,3 миллиона рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 ст. 256 УК РФ. Фото: ПУ ЗАР

В Мурманской области пограничники поймали браконьера, который перевозил незаконно выловленного краба от побережья Мотовского залива.

Так, у мужчины изъяли 54 брикета из камчатского краба (комплекты конечностей, краб в вареном виде) общим весом более 100 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный водным биоресурсам РФ, составил свыше 6,3 миллиона рублей.

- В отношении нарушителя возбуждено административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне России или открытом море», - сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 ст. 256 УК РФ.

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