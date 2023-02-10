Жителей Мурманска приглашают на гаражную распродажу

Жителей Мурманска приглашают на февральскую гаражную распродажу, которая пройдет в Центре Красного Креста.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жителей Мурманска приглашают на февральскую гаражную распродажу, которая пройдет в Центре Красного Креста.
На мероприятие можно не только принести ненужные вещи, но и найти необходимые предметы для своего дома или гардероба.
Волонтеры принимают взрослую и детскую одежду и обувь в хорошем состоянии, предметы быта, книги и журналы, развивающие детские игрушки, макулатуру, постельное белье, полотенца.
- Вещи отдадут другим гостям за добровольное пожертвование. Собранные на распродаже средства будут направлены на улучшение первого бесплатного развивающего центра «Красного креста» в Мурманске и помогут детям из кризисных семей! - сообщили организаторы.
Распродажа пройдет 12 февраля (с 13.00 до 18:00) по адресу: пр. Кирова 62а. Вход со стороны двора, отдельное красное крыльцо.
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