В Мурманске на улице Шмидта произошло ДТП с пострадавшим

Обстоятельства происшествия уточняются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 9 февраля в Мурманске на улице Шмидта, 37 произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек.

- Водитель автомобиля Fiat столкнулся с впереди стоящим Nissan, который собирался поворачивать налево. С травмами водителя первой иномарки доставили в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним: в центре Мурманска запретят движение и стоянку транспорта.

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