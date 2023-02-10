В Мурманске вынесли приговор водителю самосвала за сбитую насмерть женщину

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске осудили местного жителя, который сбил насмерть женщину на пешеходном переходе. Это случилось 25 ноября 2021 года.

- Водитель был за рулем грузового самосвала Renault и ехал в районе Росляково. Приближаясь к пешеходному переходу, мужчина не сразу заметил смену сигналов светофора с желтого на красный, и выехал на «зебру» на запрещающий сигнал светофора, где наехал на пешехода. Женщина получила травмы, которые стали причиной ее смерти, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

Погибшей было 74 года.

Мужчину признали виновным по части 3 ст. 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года и 7 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением водительских прав на 2,5 года. Также водитель должен возместить моральным вред, причиненный преступлением, родной сестре погибшей женщины.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru